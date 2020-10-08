 

Гривна укрепилась к основным валютам

08.10.2020, 8:31, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 октября.

Гривна снова укрепилась к доллару – курс вырос на четыре копейки: с 28,36 грн/$ до 28,32 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 15 копеек: с 33,48 грн/€ до 33,33 грн/€.

К российскому рублю гривна тоже подорожала: с 3,65 грн за 10 руб. до 3,63 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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