 

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн

08.10.2020, 8:31, Новости дня

К утру 8 октября в мире зафиксировали 36,077 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (сутками ранее сообщалось о 35,732 млн) – данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Общее количество жертв болезни достигло 1,055 млн, выздоровели уже 25,14 млн человек.

На первом месте по распространению болезни остаются США (7,55 млн заболевших, 2,99 млн выздоровевших, 211,8 тыс. умерших).

В пятерку стран с наибольшим уровнем заболеваемости входят также:

– Индия – 6,757 млн заболевших, 104,6 тыс. умерших, 5,663 млн выздоровевших;
– Бразилия – число заболевших превысило 5 млн, выздоровели 4,5 млн человек, умерли 148,2 тыс.;
– Россия – 1,242 млн заболевших, 21,8 тыс. умерших, 991,3 тыс. выздоровевших;
– Колумбия – 877 тыс. заболевших, почти 774 тыс. выздоровевших, 27,2 тыс. умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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