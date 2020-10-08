На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – штаб ООС

08.10.2020, 8:31, Новости дня

С начала суток на линии разграничения на Донбассе не фиксируют обстрелов, 7 октября вооруженные формирования России нарушили режим тишины один раз, проинформировал в Facebook штаб операции Объединенных сил.

7 октября боевики открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе Водяного Донецкой области. В штабе ООС заявили, что атака была провокационной, украинские военные ответный огонь не открывали.

“Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было”, – добавили в штабе.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 жовтня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.Минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.Так, у районі відповідальності ОТУ «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 7. Oktoober 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.