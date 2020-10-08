 

“Оказался более кровожадным”. Казанский заявил, что в ОРДЛО идет кампания по демонизации Зеленского

08.10.2020, 8:31, Новости дня

В не подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей идет кампания по демонизации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский рассказал “24 каналу” в интервью, опубликованном 7 октября. 

По словам Казанского,  боевиков “ЛДНР” негативное отношение к любому украинскому лидеру, “который не уступает”. 

“Это проецируется на Зеленского. Еще когда не было перемирия, я постоянно встречал утверждение, что “Украина ведет еще более кровавые обстрелы, чем при карателе Порошенко”, “Зеленский оказался более кровожадным”. Когда никто не реагировал на них, в ОРДЛО начали кампанию по демонизации Зеленского. Во всех преступлениях упоминали президента. Они в принципе Украину ненавидят, поэтому здесь фамилия неважна. Если кто-то с украинской стороны – для них это маркер врага”, – отметил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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