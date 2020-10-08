Онищенко призвал женщин отказаться от туфель на каблуках

08.10.2020, 8:02, Новости дня

Женщинам стоит отказаться от туфель на каблуках, так как «мужчины не стоят» такого урона здоровью, сообщил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне», – цитирует РИА «Новости» Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что с наступлением холодной погоды главное – не унывать, ведь депрессия может убить человека без всякого коронавируса.