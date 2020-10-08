 

Кремль не увидел необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

08.10.2020, 8:02, Новости дня

В РФ пока нет необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса, несмотря на распространение коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас ситуация иная. Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная. Но, конечно же, она очень тщательно мониторится», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

При этом он подчеркнул, что сокращать поддержку малого и среднего бизнеса на фоне потерь от пандемии коронавируса неверно. 

«Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то «вертолетной», как это говорят, поддержкой, или раздавало «вертолетные деньги», не приходится. Поддержка в целом была точечной», – сказал Песков. 

По его словам, малый и средний бизнес является «одной из основных составляющих экономики страны».

«Его доля постоянно растет и в экономике, и в ВВП. Мы далеки, конечно, от необходимых цифр в этом плане, но вы знаете, что поддержка и развитие малого и среднего бизнеса – это является одним из главных приоритетов правительства. Поэтому, конечно, собственно, состояние малого и среднего бизнеса – это очень важный барометр экономики страны», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует скорректировать систему гарантийной помощи малому и среднему бизнесу, чтобы повысить финансовую устойчивость таких компаний. 

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как богатый российский бизнес поможет малому и среднему. 



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