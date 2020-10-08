 

Рогозин предупредил о возможности новых уголовных дел в Роскосмосе

08.10.2020, 8:02, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации могут быть заведены новые уголовные дела по результатам внутреннего аудита.

«Конечно [будут новые уголовные дела], ведутся проверки», – передает ТАСС ответ Рогозина на соответствующий вопрос.

«Все должны понимать, что у меня нулевая терпимость к воровству и коррупции. Всегда говорил: это гораздо более опасное зло, нежели НАТО или американская военная угроза», – добавил он.

Рогозин напомнил, что Роскосмос отвечает за создание боевой ракетной техники и производит матчасть стратегического ядерного потенциала страны. «Значит, воры фактически наносят урон обороноспособности государства, это измена и предательство. И беспокоит меня гораздо больше, чем публикации в журналах или появление технической информации на Западе. Поэтому с коррупцией будем бороться», – подчеркнул гендиректор.

Он напомнил, что до его назначения главой Роскосмоса в госкорпорации существовал департамент, который занимался только проблемами бухгалтерского учета.

«Я реорганизовал его и значительно расширил функции. Качество работы резко усилилось, пошли очень резонансные дела. <…> К сожалению, в отрасли долгие годы формировались условия, когда люди распоряжались гигантскими суммами без всякого контроля. Приходилось полагаться на личную порядочность тех или иных руководителей, а это не самый надежный критерий», – отметил Рогозин.

Он напомнил о громких уголовных делах, которые были возбуждены в разное время в отношении руководства НПО им. С. А. Лавочкина, «Техномаша», Ракетно-космического центра «Прогресс», ЦКБ «Геофизика», РКК «Энергия».

«Проверки проводятся исключительно по моему требованию, результаты докладываются мне лично, после чего принимаю решение, передать ли документы в правоохранительные органы. В данном конкретном случае увидел, что есть серьезные основания», – сообщил Рогозин, отметив, что уголовное дело было возбуждено по результатам внутренней проверки.

По словам главы Роскосмоса, будучи вице-премьером, он не мог понять, почему в РКК «Энергия» ни одна серьезная работа не выполняется вовремя. Глава госкорпорации напомнил, что пилотируемый корабль «Орел» должен был полететь на орбиту в 2021 году, но в 2017 году стало понятно, что первый запуск придется переносить, и тогда была вброшена информация о необходимости «пересадить на другую ракету». «Фактически не успевали сделать или накосячили, вот запустили наверх новое предложение, а там не разобрались и акцептовали его. В итоге сроки снова сдвинулись», – отметил Рогозин.

Сейчас, отметил гендиректор Роскосмоса, госкорпорация обязана выйти на пуск «Орла» в 2023 году. «Но при должной финансовой дисциплине в корпорации «Энергия» и правильной организации работы можно было полететь раньше», – убежден он.

Напомним, 19 августа 2018 года в Роскосмосе, что в получении взяток подозреваются несколько сотрудников из руководящего состава РКК «Энергия».

В СК рассказали, что следователи в ходе обысков у заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в попытке мошенничества, изъяли 500 тыс. меченых рублей, переданных ему в рамках оперативного эксперимента сотрудниками ФСБ.

Бывший генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский был арестован 26 июля 2018 года по обвинению в хищении у Роскосмоса около 330 млн рублей. Другими фигурантами дела стали адвокат Игорь Третьяков и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова. 



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