Расставшийся с Решетовой Тимати показал игры с домашним тигром

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08.10.2020, 7:53, Разное

Российский рэпер Тимати продемонстрировал видео, запечатлевшее его игры с домашним тигром. Сам певец охарактеризовал отношения с животным «любовью», а его подписчики предположили, что именно хищник стал причиной расставания с Анастасией Решетовой.
Тигра Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) приобрел, когда тот был маленьким и не мог причинить серьезного вреда. С тех пор он заметно вырос и может нанести серьезные увечья. По мнению пользователей Сети, перед съемками тигра накормили, чтобы у него не возникло желание напасть на рэпера или оператора.

Некоторые подписчики Тимати поинтересовались у него, какого мнения о таких играх с крупным хищником придерживается его мама Симона, которая, согласно слухам, недолюбливала бывшую супругу рэпера Анастасию Решетову. Кроме того, часть комментаторов предположили, что именно из-за тигра 11 сентября после шести лет отношений супружеская пара объявила о разводе.



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