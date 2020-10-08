Названа стоимость лечения Трампа от коронавируса

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08.10.2020, 7:48, Новости дня

Американские СМИ подсчитали, сколько стоило бы лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса, будь он рядовым американцем, а не главой государства.

New York Times пишет, что Трамп «провел три дня в госпитале», «прибыл и улетел на вертолет», «прошел большое число тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами» – по оценке издания, «для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тыс. долларов в американской системе здравоохранения». Так, полет на вертолете в госпиталь и обратно мог обойтись в 40 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп перенес заражение коронавирусом. Вернувшись в Белый дом, Трамп захотел, чтобы в США «каждый получал такое же лечение», как он сам, и это лечение президент обещал «сделать бесплатным».



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