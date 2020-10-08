Зрители оценили дебаты Харрис и Пенса

08.10.2020, 7:48, Новости дня

Кандидат на пост вице-президента США от демократов Камала Харрис выглядела во время теледебатов убедительнее республиканца Майкла Пенса, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN.

В опросе участвовали 609 зарегистрированных избирателей, смотревших словесную дуэль Харрис и Пенса. Порядка 59% респондентов сочли, что победу одержала демократ. По меньшей мере 38% опрошенных присудили пальму первенства республиканцу, передает ТАСС.

При этом 65% участников опроса выразили мнение о том, что Пенс достаточно квалифицирован, чтобы исполнять обязанности и президента США. Как минимум 63% респондентов придерживаются аналогичного мнения о Харрис.

Кандидаты в вице-президенты США в среду провели единственные в нынешнем избирательном цикле теледебаты. Они продолжались полтора часа и были разбиты на девять сегментов по 10 минут.

Напомним, ранее в четверг Харрис заявила, что Трамп доверяет главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американской разведке.