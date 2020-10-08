Имеющий глаза да прочтет: интересные факты о человеческом зрении
08.10.2020, 7:31, Разное
1
минута
Все ли слепнут со временем?
Действительно, 65% людей старше 50 лет имеют проблемы с глазами. Но это не значит, что после 50-го дня рождения все движутся навстречу слепоте.
Каждые десять лет обзор зрения снижается на 1-3 угла: мы начинаем видеть меньше, если не покрутим головой. Фоторецепторы глаза становятся менее чувствительными и мы не так четко различаем цвета, как в молодости. Небольшие изменения стекловидного тела приводят к «мушкам» перед глазами.
Это не очень приятные, но не страшные изменения. Обычно они не грозят даже очками, не говоря об операции. Но убедиться в том, что изменения в рамках нормы, поможет только встреча с офтальмологом.
Конъюнктивит и ячмень снижают зрение?
Нет. Также как и некоторые другие заболевания глаз, ни конъюнктивит, ни ячмень не приводят к слепоте. Среди относительно безобидных для зрения заболеваний ВОЗ называет такие:
- воспаление век;
- конъюктивит;
- синдром сухого глаза;
- ячмень;
- доброкачественное новообразование;
- субконъюнктивальное кровоизлияние.
Какие проблемы чаще приводят к потере зрения?
На проблемы с глазами влияют такие факторы, как генетическая предрасположенность, курение, несоблюдение гигиены и заболевания вроде диабета.
Некоторые состояния чаще других приводят к ухудшению или потере способности видеть:
- катаракта;
- помутнение роговицы;
- глаукома;
- трахома;
- возрастная макулярная дегенерация;
- диабетическая ретинопатия;
- нарушение рефракции.
Как сохранить глаза?
- Защитить глаза и зрение просто, если подумать об этом заранее. Американская академия офтальмологии предлагает такие способы:
- Носить солнцезащитные очки, которые блокируют УФ-лучи. Ультрафиолет способствует развитию катаракты.
- Отказаться от курения. Курильщики более склонны к макулярной дегенерации.
- Питаться разнообразно. Добавьте в рацион разные овощи, не только морковь.
- Проверять зрение в 40 лет, даже если у вас все в порядке с глазами. Первые возрастные изменения проявляются как раз в этом возрасте.
- Не пропускать запланированный поход к офтальмологу. Ту же катаракту можно вылечить, если обнаружить ее на ранней стадии.
- Использовать защитные экраны или очки во время спорта, ремонта или других мероприятий, когда случайно можно травмировать глаз.
- Узнать, какие заболевания глаз были у ваших родственников. Возможно, вам стоит проверить зрение не дожидаясь сорока.
Забота о здоровье в целом, например, контроль артериального давление и уровня сахара в крови, также поможет отсрочить рецепт на очки или вовсе избежать их ношения.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет