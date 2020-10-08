 

Имеющий глаза да прочтет: интересные факты о человеческом зрении

08.10.2020, 7:31, Разное


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Все ли слепнут со временем?

Действительно, 65% людей старше 50 лет имеют проблемы с глазами. Но это не значит, что после 50-го дня рождения все движутся навстречу слепоте.

Каждые десять лет обзор зрения снижается на 1-3 угла: мы начинаем видеть меньше, если не покрутим головой. Фоторецепторы глаза становятся менее чувствительными и мы не так четко различаем цвета, как в молодости. Небольшие изменения стекловидного тела приводят к «мушкам» перед глазами. 

Это не очень приятные, но не страшные изменения. Обычно они не грозят даже очками, не говоря об операции. Но убедиться в том, что изменения в рамках нормы, поможет только встреча с офтальмологом.

Конъюнктивит и ячмень снижают зрение?

Нет. Также как и некоторые другие заболевания глаз, ни конъюнктивит, ни ячмень не приводят к слепоте. Среди относительно безобидных для зрения заболеваний ВОЗ называет такие:

  • воспаление век;
  • конъюктивит;
  • синдром сухого глаза;
  • ячмень;
  • доброкачественное новообразование;
  • субконъюнктивальное кровоизлияние.

Какие проблемы чаще приводят к потере зрения?

На проблемы с глазами влияют такие факторы, как генетическая предрасположенность, курение, несоблюдение гигиены и заболевания вроде диабета. 

 Некоторые состояния чаще других приводят к ухудшению или потере способности видеть:

  • катаракта;
  • помутнение роговицы;
  • глаукома;
  • трахома;
  • возрастная макулярная дегенерация;
  • диабетическая ретинопатия;
  • нарушение рефракции.

Как сохранить глаза?

  • Защитить глаза и зрение просто, если подумать об этом заранее. Американская академия офтальмологии предлагает такие способы:
  • Носить солнцезащитные очки, которые блокируют УФ-лучи. Ультрафиолет способствует развитию катаракты.
  • Отказаться от курения. Курильщики более склонны к макулярной дегенерации.
  • Питаться разнообразно. Добавьте в рацион разные овощи, не только морковь.
  • Проверять зрение в 40 лет, даже если у вас все в порядке с глазами. Первые возрастные изменения проявляются как раз в этом возрасте.
  • Не пропускать запланированный поход к офтальмологу. Ту же катаракту можно вылечить, если обнаружить ее на ранней стадии.
  • Использовать защитные экраны или очки во время спорта, ремонта или других мероприятий, когда случайно можно травмировать глаз.
  • Узнать, какие заболевания глаз были у ваших родственников. Возможно, вам стоит проверить зрение не дожидаясь сорока.

Забота о здоровье в целом, например, контроль артериального давление и уровня сахара в крови, также поможет отсрочить рецепт на очки или вовсе избежать их ношения.



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