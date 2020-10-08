Имеющий глаза да прочтет: интересные факты о человеческом зрении

08.10.2020, 7:31, Разное



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Все ли слепнут со временем?

Действительно, 65% людей старше 50 лет имеют проблемы с глазами. Но это не значит, что после 50-го дня рождения все движутся навстречу слепоте.

Каждые десять лет обзор зрения снижается на 1-3 угла: мы начинаем видеть меньше, если не покрутим головой. Фоторецепторы глаза становятся менее чувствительными и мы не так четко различаем цвета, как в молодости. Небольшие изменения стекловидного тела приводят к «мушкам» перед глазами.

Это не очень приятные, но не страшные изменения. Обычно они не грозят даже очками, не говоря об операции. Но убедиться в том, что изменения в рамках нормы, поможет только встреча с офтальмологом.

Конъюнктивит и ячмень снижают зрение?

Нет. Также как и некоторые другие заболевания глаз, ни конъюнктивит, ни ячмень не приводят к слепоте. Среди относительно безобидных для зрения заболеваний ВОЗ называет такие:

воспаление век;

конъюктивит;

синдром сухого глаза;

ячмень;

доброкачественное новообразование;

субконъюнктивальное кровоизлияние.

Какие проблемы чаще приводят к потере зрения?

На проблемы с глазами влияют такие факторы, как генетическая предрасположенность, курение, несоблюдение гигиены и заболевания вроде диабета.

Некоторые состояния чаще других приводят к ухудшению или потере способности видеть:

катаракта;

помутнение роговицы;

глаукома;

трахома;

возрастная макулярная дегенерация;

диабетическая ретинопатия;

нарушение рефракции.

Как сохранить глаза?

Защитить глаза и зрение просто, если подумать об этом заранее. Американская академия офтальмологии предлагает такие способы:

Носить солнцезащитные очки, которые блокируют УФ-лучи. Ультрафиолет способствует развитию катаракты.

Отказаться от курения. Курильщики более склонны к макулярной дегенерации.

Питаться разнообразно. Добавьте в рацион разные овощи, не только морковь.

Проверять зрение в 40 лет, даже если у вас все в порядке с глазами. Первые возрастные изменения проявляются как раз в этом возрасте.

Не пропускать запланированный поход к офтальмологу. Ту же катаракту можно вылечить, если обнаружить ее на ранней стадии.

Использовать защитные экраны или очки во время спорта, ремонта или других мероприятий, когда случайно можно травмировать глаз.

Узнать, какие заболевания глаз были у ваших родственников. Возможно, вам стоит проверить зрение не дожидаясь сорока.

Забота о здоровье в целом, например, контроль артериального давление и уровня сахара в крови, также поможет отсрочить рецепт на очки или вовсе избежать их ношения.