Земные деревья помогут обнаружить внеземную жизнь

08.10.2020, 7:39, Разное

Существует ли жизнь за пределами нашей планеты? На этот вопрос, давно стоящий перед наукой, никто до сих пор так и не смог получить убедительного ответа.

За пределами нашей Солнечной системы уже обнаружено свыше 4200 экзопланет, и в то время как большинство предыдущих методов было разработано для проверки наличия жизни на экзопланетах, никогда ранее ученые не предлагали специальные методы для обнаружения на поверхности планеты сложных нетехнологических жизненных форм, таких как растительность. Теперь, однако, развитие телескопов достигло такого уровня, что вскоре могут стать возможными прямые наблюдения таких планет – включая одну планету, лежащую в обитаемой зоне ближайшей к Солнцу звезды. При помощи таких телескопов команда исследователей из Университета Северной Аризоны, США, пытается разрешить эту давнюю загадку.

Эта команда, возглавляемая Кристофером Е. Даути (Christopher E. Doughty), в своей новой статье описывает основы метода, позволяющего определить, может ли конкретно многоклеточная или же другая сложная-но-не-технологическая жизнь быть обнаружена за пределами Солнечной системы.

В попытке найти ответы на эти вопросы команда Даути обратилась к одной из наиболее распространенных на Земле многоклеточных форм жизни – деревьям, а точнее, к отбрасываемым ими теням. Согласно предположению команды Даути, фотосинтезирующая растительность типа деревьев будет отбрасывать характерные тени при высоких значениях углов падения солнечных лучей, что позволит отличить такие формы жизни от одноклеточных.

Наблюдая такие «тени деревьев» на Земле при помощи спутника POLDER (Polarization and Directionality of Earth’s Reflectance) и моделируя разные условия наблюдения – начиная от худших условий, когда поверхность всей планеты представлена всего лишь одним пикселем, и вплоть до более «комфортных» условий, когда поверхность представлена несколькими пикселями – Даути и коллеги показали, что многоклеточная жизнь на планете может быть обнаружена по характерной тени, отбрасываемой ею, но лишь тогда, когда поверхность представлена более чем одним пикселем.