Россия, Китай и белые расисты — в США назвали «главные угрозы» для Америки

08.10.2020, 7:25, Новости дня

Американское Министерство внутренней безопасности считает главными угрозами для страны деятельность Китая, РФ и группировок сторонников превосходства белой расы, передаёт CBS со ссылкой на только что составленный ведомством доклад о внутренних угрозах. Впрочем, как подчеркнул в интервью каналу и. о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, в министерстве не забывают и об ультралевых группировках, которые в последние месяцы всё чаще участвуют в столкновениях с правоохранительными органами.



Reuters

Министерство внутренней безопасности США завершило работу над первым в своей истории «Исследованием внутренних угроз» — исчерпывающим докладом, предназначенным для «информирования публики о главных угрозах, стоящих перед страной», пишет телеканал CBS News. Как узнали корреспонденты канала, ознакомившись с содержанием документа, там разъясняются «серьёзные угрозы, которые несут для США Китай и Россия», а также указывается, что «наиболее устойчивую и смертоносную угрозу» среди всех внутренних экстремистских группировок представляют сторонники превосходства белой расы.

Как поведал CBS в эксклюзивном интервью и. о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, доклад ведомства «охватывает все главные направления по угрозам», с которыми он «сталкивается ежедневно».

По данным CBS, по поводу Китая в документе говорится, что Пекин «уже представляет угрозу США в плане кибершпионажа» и что «силы и средства КНР для организации кибератак будут только крепнуть». Кроме того, там утверждается, что Китай во время пандемии коронавируса стал «особенно злостным» поставщиком контрафактных товаров медицинского назначения: в частности, по данным МВБ, у китайских «незаконных производителей» было изъято более миллиона наборов для тестирования на COVID-19 и 75 тыс. медицинских масок, запрещённых к поставке в США Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Составители доклада предупреждают, что Пекин пристально следил за тем, какие перебои возникали в цепочках поставок медицинского оборудования в Америке, и что Китай может воспользоваться этими перебоями, чтобы принудить американские власти к более выгодным для себя шагам, пишет CBS.

Как признался в беседе с корреспондентом канала Чед Вулф, он лично считает, что «самой долгосрочной угрозой для американцев внутри страны и, честно говоря, для самого нашего образа жизни является как раз угроза, исходящая от Китая». «Она включает в себя самые разные элементы, начиная от наблюдаемых сейчас киберугроз и влияния на безопасность цепочек поставок до эксплуатирования наших образовательной и миграционной систем, инвестиций в американские компании, нарушений правил международной торговли и так далее. Список можно продолжать долго, — добавил Вулф. — Мы на всех направлениях наблюдаем, что Китай создаёт целый поток из различных угроз, играя очень серьёзную и расширившуюся роль в попытках нанести США долговременный вред».

По данным CBS, в докладе также много говорится и о попытках РФ повлиять на президентские выборы 2020 года в США посредством «усугубления уже существующих социальных и политических противоречий» с целью «склонить американских избирателей к определённым точкам зрения». При этом о том, какому конкретно кандидату отдаёт предпочтение Москва, в документе ничего не говорится, но упоминается, что российские агенты пытались нанести ущерб кандидату от Демократической партии Джо Байдену, пишет сайт канала. «Россия предпринимает шаги для обострения разногласий, чтобы сорвать избирательный процесс — в том числе посредством очернения бывшего вице-президента Джо Байдена, а также политиков, которых в Москве считают представителями антироссийского «истеблишмента» — в рамках более масштабной кампании по дестабилизации Америки и созданию в американском обществе раскола», — цитируют доклад корреспонденты CBS.

Впрочем, как сообщил каналу Чед Вулф, несмотря на попытки иностранных государств повлиять на ход выборов, лично он убеждён, что американская избирательная инфраструктура скомпрометирована не была. «Что мы точно знаем уже сейчас, так это что ни одно из этих государств не посягает на саму инфраструктуру выборов — или, во всяком случае, не достигло в этом плане каких-либо успехов. В тот же период 2016 года, в преддверии выборов, мы наблюдали другую ситуацию», — заявил чиновник.

Как пишет CBS, в докладе МВБ также отдельно отмечается «сноровка» России в плане кибершпионажа и кибератак — эксперты министерства предупреждают, что Москва скорее всего обладает способностью организовывать кибератаки продолжительностью до нескольких дней и разрабатывает методы, которые позволят ей проводить «ещё более деструктивные» посягательства.

Согласно докладу МВБ, самую серьёзную угрозу внутреннего терроризма в США в настоящий момент представляют «идеологически мотивированные одиночки и небольшие группы», самыми опасными среди которых являются «воинствующие экстремисты — и, конкретнее говоря, радикальные сторонники превосходства белой расы», цитирует документ CBS. По данным ведомства, группировки белых расистов ответственны за самое большое число убийств по сравнению с прочими радикальными объединениями. Вместе с тем, Чед Вулф в интервью CBS подчеркнул, что доклад «также очень конкретно говорит» и об угрозе со стороны анархистов.

«Если смотреть только на убийства, игнорируя при этом имущественный ущерб, статистику по заявлениям о страховых случаях и прочие социальные факторы, то группировки сторонников превосходства белых действительно, так сказать, лидируют — именно в этой категории, — пояснил и. о. главы МВБ. — Вместе с тем, как мы наблюдаем уже несколько месяцев, народные выступления и волнения внутри США — хоть они, быть может, и не несут смертельной угрозы, — определённо оборачиваются для страны серьёзными последствиями и несомненно являются для неё угрозой».

По данным CBS, в докладе МВБ указывается, что сотрудники правоохранительных органов в подчинении ведомства получили в столкновениях с «анархо-экстремистами» около 300 отдельных ранений и подвергались со стороны последних нападениям с применением «кувалд, доступной на рынке пиротехники, камней, металлических труб, самодельных взрывных устройств» и других опасных предметов.

Среди прочих угроз, которых коснулись специалисты МВБ в своём докладе, также приводятся вредоносная деятельность со стороны Ирана и Северной Кореи, которые, по их мнению, ещё могут развить свои средства для организации кибератак, а также нелегальная миграция, поскольку «пути, используемые мигрантами для проникновения в США, уже использовались в прошлом злоумышленниками», пишет CBS. По данным канала, в документе также отдельно подчёркивается, что в нынешнем году Америка столкнулась с рекордными по имущественному ущербу природными катаклизмами, включая лесные пожары и ураганы, однако ничего не говорится об угрозе глобального потепления — несмотря на то что многие эксперты связывают эти стихийные бедствия именно с климатическими изменениями.