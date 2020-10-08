Трамп вернулся в Овальный кабинет

08.10.2020, 7:20, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп, который проходит курс лечения oт COVID-19, впервые вернулся в Овальный кабинет после выписки из больницы двумя днями ранее.

Официальные лица Белого дома сообщили, что в среду днем президент прошел из резиденции в свой официальный офис, где для него были проведены брифинги о застопорившихся переговорах о стимулирующих мерах в связи с коронавирусом и урагане «Дельта».

Вскоре после этого Трамп подтвердил в Твиттере, что для него провели брифинг о шторме, и сообщил, что он обсудил подготовительные меры с губернаторами Техаса и Луизианы.

Президент хочет обратиться к американскому народу в ближайшее время, но детали его выступления пока не определены, заявил журналистам представитель Белого дома Брайан Моргенстерн.

«Как вы уже видели, были видео в Твиттере, которые являются для него довольно простым и эффективным способом донесения информации, – пояснил Моргенстерн. – Безусловно, мы всегда рассматриваем такой способ донесения очередного послания стране».

У Трампа не наблюдались симптомы COVID-19 более 24 часов, и его состояние стабильно, заявил врач Белого дома Шон Конли ранее в среду.