 

Путин обсудил с руководителями стран СНГ положение в Карабахе и Киргизии

08.10.2020, 7:08, Новости дня

Противостояние в Нагорном Карабахе и обострение ситуации в Киргизии стали темой обсуждения в ряде бесед президента РФ Владимира Путина с руководителями стран СНГ, которые поздравили его с днем рождения, информирует пресс-служба Кремля.

Путин в среду отмечает 68-й день рождения.

«По случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Путина лично по телефону поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«В разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные проблемы. В ряде бесед с руководителями стран-членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», – добавляется в сообщении.

Кроме того, Путина по телефону тепло поздравили бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.



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