Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась

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08.10.2020, 7:08, Новости дня

Интенсивность разрывов снарядов в районе пожара на складе боеприпасов под Рязанью снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, информирует Минобороны России.

«В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара», – передает РИА «Новости» сообщение Миноборооны.

Сообщается о наблюдаемом снижении интенсивности разрывов боеприпасов, что, по предварительным данным, «позволит специалистам Минобороны РФ с рассветом 8 октября приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала».

В Минобороны добавили, что четыре самолета Ил-76 перебазированы из Тверской и Псковской областей на аэродром «Дягилево» для тушения пожара. Кроме того, подразделения беспилотной авиации Минобороны начали мониторинг обстановки в районе пожара. Отмечается, что беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3» ведут разведку на высоте от тысячи до 3 тыс. метров. Они передают данные в оперативный штаб по ликвидации ЧС в режиме реального времени.

Также специалисты подразделений связи ЗВО развернули полевой подвижный пункт управления и мобильные комплекты защищенной видеоконференцсвязи на месте ЧС, чтобы обеспечивать работу оперативной группы Минобороны РФ на временном пункте управления. Подчеркивается, что к месту происшествия прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, также для контроля обстановки задействованы 17 беспилотников различных типов.

«К ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области привлечено свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5», – добавляется в сообщении.

В район пожара прибыли роботехнические комплексы разминирования «Уран-6», пожаротушения «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», автотопливомаслозаправщики, автомобильные краны и другая спецтехника.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в Рязанской области.



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