 

Ксенофонтова рассказала о семейном насилии бывшего мужа-тирана

08.10.2020, 6:53, Разное

Звезда телесериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Елена Ксенофонтова призналась, что бывший муж часто ее избивал, из-за чего она чуть не умерла. Об этом актриса пояснила Лере Кудрявцевой в передаче НТВ «Секрет на миллион».
Изначально отношения с юристом Александром Рыжих у актрисы складывались идеальным образом. В 2011 году у Елены Ксенофонтовой родилась дочь София, а первый ребенок Тимофей, появившийся в прошлом браке, начал называть нового возлюбленного мамы папой.

Но в один день идиллия стала настоящим кошмаром. Александр Рыжих выкрутил супруге руку и прижал ее к полу. Затем он придавил жену ногой и начал рассказывать, где она будет спать и что ей предстоит вытерпеть, отметила Елена Ксенофонтова. Позднее семейный тиран хотел лишить супругу квартиры, но в 2016 году состоялся громкий бракоразводный процесс. С тех пор жизнь Ксенофонтовой постепенно стала налаживаться.



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