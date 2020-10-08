Асмус не сможет играть в спектакле «Гамлет» из-за решения Олега Меньшикова

08.10.2020, 6:53, Разное

Российский актер Олег Меньшиков лишил Кристину Асмус роли в спектакле «Гамлет», где она играла Офелию. Театральный руководитель решил снять с репертуара постановку, которая в течение восьми лет пользовалась огромной популярностью.

О своем последнем участии в постановке «Гамлета» Кристина Асмус пояснила подписчикам в Instagram. Она вспомнила, что за 8 лет показа спектакля ей приходилось выдержать разные испытания. Так, она принимала участие в репетициях, будучи на девятом месяце беременности, с высокой температурой и после операции на колено. Однажды она даже отказалась праздновать день рождения из-за подготовки к спектаклю.

Однако с решением Олега Меньшикова о снятии с репертуара спектакля «Гамлет» Кристина Асмус все же согласна. Постановку показывали 8 лет, но обычно их закрывают после 5 лет даже с учетом того, что спектакли пользовались большим успехом. Асмус уверила поклонников, что вместо «Гамлета» в театре Ермоловой продемонстрируют не менее интересные новинки.