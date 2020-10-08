 

В Раде предложили штрафовать СМИ за отрицание «российской агрессии»

08.10.2020, 6:48, Новости дня

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, согласно которому украинским СМИ будет запрещено ставить под сомнение так называемую российскую агрессию в Донбассе.

«Не допускается использование телерадиоорганизаций для… трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины», – говорится в тексте законопроекта.

Согласно проекту, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины получит возможность штрафовать телеканалы в случае подобных «нарушений», а если те не исправятся – чиновники смогут обратиться в суд для лишения СМИ соответствующих лицензий.

При этом каналы не несут ответственности, если «крамольные мысли» высказываются гостями студии в прямом эфире.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украине нужно на государственном уровне переименовать Россию в Московию. 



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