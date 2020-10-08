Харрис объявила о поражении Трампа в торговой войне с Китаем

08.10.2020, 6:48, Новости дня

Администрация Дональда Трампа потерпела поражение в торговой войне с Китаем, сообщила кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис.

На дебатах с вице-президентом США Майклом Пенсом она заявила: «Торговая война президента с Китаем… Вы проиграли эту торговую войну. Вы ее проиграли». По ее словам, результатом торговой войны стали потеря США «300 тыс. рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности, из-за нее фермеры обанкротились», а также «рецессия в сфере обрабатывающей промышленности» и повышение цен на товары, передает ТАСС.

Кроме того, сказала Харрис, жители США «стали свидетелями крупнейшей неудачи из тех, которые когда-либо допускала администрация президента за всю историю» страны – Белый дом не смог принять достаточные меры для предотвращения распространения коронавируса, причем даже сейчас у команды Трампа «нет плана». Харрис заверила, что у нее и кандидата в президенты США от демократов Дозефа Байдена имеется план по борьбе с вирусм.

На вопрос о том, откажется ли Харрис от вакцины, которую одобрит Трамп, она заявила: «Если врачи и специалисты скажут, что ее можно вводить, то я встану первой в очередь на вакцинирование. Но если такое скажет администрация Трампа, то я такую вакцину ставить не буду».

Пенс осудил Харрис за то, что та «продолжает подрывать общественное доверие к вакцине». По его словам, «это просто невообразимо нечестно». Он попросил Харрис «прекратите играть с жизнями людей в политические игры» и заверил, что у США «будет вакцина в рекордно короткое время, неслыханно короткое – меньше, чем за год».

По его словам, «Китай следует винить за коронавирус, и президент Трамп недоволен ими, он очень четко дал это понять». Пенс сказал, что Трамп «дал отпор Китаю», но Белый дом при этом «хочет улучшить отношения». США «уравняют правила игры» и «привлекут Китай к ответственности за то, что они сделали с Америкой с коронавирусом».

Харрис обвинила Трампа в отказе безоговорочно осудить сторонников идеи превосходства белой расы, раскритиковала за выход из ядерной сделки с Ираном, упрекнула в сокрытии личной информации по уплате налогов и осудила за антинаучный подход к проблеме глобального изменения климата на планете.

Пенс сказал, что Трамп во внешней политике смог укрепить альянсы Вашингтона в рамках НАТО и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также разгромить террористическую группировку «Исламское государство». В ответ на критику со стороны Харрис о выходе нынешней администрации из иранской ядерной сделки Пенс обвинил предшественников в передаче денег «мировому спонсору терроризма».

Напомним, Харрис также заявила, что Трамп доверяет главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американской разведке.