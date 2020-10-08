 

В РФ планируют штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесу в 10 раз

08.10.2020, 6:08, Новости дня

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, согласно которому штрафы за нарушения пожарной безопасности, в том числе в лесах, возрастают в 10 раз.

Проект предлагает усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП) и за нарушения требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП), передает ТАСС.

Штраф для граждан предлагается увеличить в 10 раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц – вдвое. Инициативу разработало заксобрание Кемеровской области.

В проекте отзыва кабмина указывается, что правительство поддерживает проект.

Эти изменения позволят повысить эффективность «превентивной функции законодательства об административных правонарушениях в целях обеспечения неукоснительного соблюдения правил и требований пожарной безопасности и предотвращения возникновения пожаров, в том числе в лесах», считают в комиссии.

На данный момент штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, за нарушение пожарной безопасности – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

В мае МЧС подготовило предложения, касающиеся усиления уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем. 



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