Сенаторы США призвали наказать Турцию за использование С-400 против F-16

08.10.2020, 6:08, Новости дня

Необходимо ввести санкции против Турции в связи с информацией о применении Анкарой российских С-400, заявили сенаторы США Джеймс Лэнкфорд и Крис Ван Холлен.

Они направили главе Госдепа письмо «в связи с сообщениями о том, что Турция активировала российские ПВО С-400 для того, чтобы обнаружить» истребители F-16 американского производства. Самолеты, как сообщается, возвращались «с учений Eunomia, проводимых Францией, Италией, Грецией и Кипром в конце августа, в ответ на необоснованную турецкую агрессию в Восточном Средиземноморье», передает РИА «Новости».

Лэнкфорд и Ван Холлен призвали «ввести санкции против Турции, как того требует закон». Они ждут, что до среды Помпео сообщит, применялись ли Турцией радары С-400 для обнаружения F-16, интегрировала ли Анкара С-400 в систему тактических данных НАТО и позволит ли это РФ «собирать информацию о союзниках» НАТО.

Напомним, СМИ сообщали, что Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Госдеп заявил, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США.