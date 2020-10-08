Названы особенности вакцинации пожилых людей от коронавируса

08.10.2020, 5:48, Новости дня

Антитела к коронавирусу у лиц старшего возраста после прививки могут вырабатываться хуже, чем у молодых, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Из общих соображений не должно быть (иных нежелательных реакций – прим. ВЗГЛЯД). Единственное, что возможно, они менее хорошо будут отвечать на вакцинацию, потому что иммунная система не так хорошо реагирует, а в плане побочных эффектов вряд ли будут какие-то другие. Хотя надо дождаться окончания исследования», – сказал он РИА «Новости».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

На данный момент более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. При этом вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов, и только 13% хотели бы привиться зарубежной вакциной.