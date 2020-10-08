 

В Белоруссии объяснили «переименование» Украины, Польши и Литвы

08.10.2020, 5:48, Новости дня

Государственные телеканалы Белоруссии скорректировали названия Украины, Польши и Литвы, чтобы подчеркнуть «общее и славное прошлое» Минска с этими государствами, сообщил политический обозреватель главного медиахолдинга страны – Белтелерадиокомпании, руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

«Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего, подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной. Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство», – сообщил Кривошеев, передает РИА «Новости».

При этом, отметил журналист, «не секрет, что подобные геотитры вызвали очень странную, а порой даже болезненную реакцию» у соседей Белоруссии. «Но, поверьте, и белорусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную нам риторику. Например, заявление о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются или не должны касаться наших партнеров», – добавил Кривошеев.

Он высказал предположение, что такими «ностальгическими титрами» главные телеканалы Белоруссии «решили достучаться до коллег на Западе и Юге». «И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные», – добавил политобозреватель.

Ранее гостелеканалы, в частности, СТВ и «Беларусь 1», начали в своих сюжетах непривычно называть Украину, Литву и Польшу бывшей Украинской советской социалистической республикой, бывшей Литовской советской социалистической республикой и бывшей Польской народной республикой соответственно. Как пояснял источник в телевизионных кругах, это связано с политикой, а именно – с позицией, которую заняли эти три страны по итогам выборов президента Белоруссии. 



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