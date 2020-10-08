 

В Москве озвучили условие дальнейшей поддержки Лукашенко

08.10.2020, 5:43, Разное

Россия с начала протестов в Белоруссии поддержала Лукашенко, сформировала для республики резерв правоохранительных органов и выдала 1,5-миллиардный кредит. Но политические риски для Москвы продолжают расти, отметила член думского комитета по международным делам Елена Панина.

Парламентарий напомнила, что протесты в республике не прекращаются, среди белорусских элит растет неопределенность. Панина считает, что Лукашенко может превратить анонсированную им реформу в профанацию и попытаться остаться во власти.

Это усилит протестный потенциал в Белоруссии, предупредила депутат. “Если общество окончательно поймет, что его опять обманули и Лукашенко намерен остаться, косметически перераспределив полномочия между ветвями власти, последний ресурс России будет исчерпан”, – приводит слова Паниной портал “Политнавигатор”.

Парламентарий озвучила условие дальнейшей поддержки Лукашенко. Россия должна помогать белорусскому режиму деньгами только после начала конституционной реформы, подчеркнула Панина.

Если Лукашенко решит схитрить, то потеряет шансы стабилизировать ситуацию. В таком случае Россия полностью потеряет Белоруссию, предупредила парламентарий.

Ранее политолог Валерий Соловей раскрыл содержание переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Встреча состоялась 14 сентября.

По словам эксперта, белорусский лидер договорился с Кремлем об условиях ухода в отставку. В республике начинается конституционная реформа, проводятся досрочные выборы.

Валерий Соловей заявил, что Москва делает ставку на бывшего главу “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях.



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