Путину презентовали первый экземпляр дизайнерских Часов Мира

08.10.2020, 5:32, Новости дня

Столичный дизайнер Глеб Крайник ко дню рождения президента Владимира Путина выпустил ограниченную серию наручных Часов Мира. Первый экземпляр дизайнерских часов отправлен в подарок главе государства.

По словам дизайнера, идеей для создания часов послужили Часы судного дня – всемирно известный проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». Стрелки на этих часах символизируют напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения, а полночь – это момент ядерного катаклизма.

«В отличие от Часов судного дня, стрелки Часов мира идут в обратном направлении, символизируя не приближение «ядерной полуночи», а удаление от нее», – передает «Ридус» слова дизайнера.

Крайник подчеркнул, что в день рождения Путина хотел подчеркнуть его историческую роль миротворца, PEACEMAKERа, поэтому первый экземпляр отправлен именно ему.

«В дальнейшем я буду презентовать такие Часы Мира тем, кто также, как Путин, прилагает максимум усилий для сохранения мира и стабильности на Земле. Это не просто часы, а символ, и получит их только тот, кто этого действительно заслужит. Очень важно сейчас, в наше нестабильное время помнить о хрупкости нашей планеты и противодействовать любым конфликтам, столкновениям и войнам на земле», – отметил дизайнер.

Напомним, в июне стараниями Крайника продюсерский центр «Сеть» поздравил с днем медработника врачей и медсестер, борющихся с COVID-19, выпустив календарь «Герои нашего времени», где медработники предстали в образах Геракла, Одиссея, Персея, Энея, Ахилла и Ясона.