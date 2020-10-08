В РФ отреагировали на вручение Нобелевской премии по химии

08.10.2020, 5:32, Новости дня

Метод редактирования генома CRISPR/Cas9 оказался настолько удобным для использования, что Нобелевскую премию за его открытие могли вручить раньше 2020 года, сообщила завкафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ академик Ольга Донцова.

«Вручение премии за открытие, которое произошло относительно недавно, кажется мне абсолютно закономерным. Система CRISPR/Cas9 оказалась настолько революционной, что даже можно было и раньше присудить премию. Возможность направленного манипулирования геномами живых организмов полностью переворачивает нашу науку. Теперь у нас есть возможность проводить ускоренную эволюцию, исправлять ошибки и делать многие другие удивительные вещи», – цитирует ТАСС Донцову.

За миллионы лет эволюции вирусы постепенно научились обходить внимание защитных систем микробов. В ответ на это бактерии разработали своеобразный генетический «антивирус», систему CRISPR/Cas9, которая находит следы вирусной ДНК в геноме микроба, вырезает ее или заставляет бактерию самоуничтожиться. Вирусы-бактериофаги, в свою очередь, научились подавлять работу CRISPR/Cas9, что открыло новый виток этой биологической «гонки вооружений».

Изучение перипетий этой войны позволило Шарпентье, Дудне и их коллегам, а также группе ученых под руководством Фэна Чжана, молекулярного биолога из Массачусетского технологического института (США), открыть сам факт существования CRISPR/Cas9 и приспособить эту систему для решения совсем других задач – редактирования генома человека и других многоклеточных живых существ.

За последние пять лет ученые открыли несколько других разновидностей этого бактериального «антивируса», которые превосходят CRISPR/Cas9 в точности редактирования или позволяют менять структуру молекул РНК, а не ДНК. Два года назад китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось использовать CRISPR/Cas9 для создания первых «генномодифицированных» детей, почти неуязвимых для действия вируса иммунодефицита.

«Данная премия – наглядный пример того, как изучение мало кому интересных бактерий, выработавших иммунитет к вирусам, привело к выдающемуся открытию и его удивительным практическим воплощениям. Это в очередной раз говорит, что нельзя не заниматься фундаментальной наукой. Никогда не понятно, в каком месте произойдет такое открытие», – добавила академик.

В свою очередь директор Института функциональной геномики МГУ имени Ломоносова Петр Сергиев сообщил, что результаты работ лауреатов Нобелевской премии по химии помогают в испытаниях препаратов и вакцин от коронавируса SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

Наличие лабораторных животных, организмы которых с помощью генетически технологий «имитируют» взаимодействие SARS-CoV-2 с клетками человека, незаменимо с точки зрения испытаний лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции.

«Безусловно, этот инструмент, разработанный нынешними лауреатами, позволяет гораздо легче создавать генномодифицированных мышей, на которых моделируется процесс той или иной болезни, в том числе коронавирусная инфекция, и на которых затем испытываются лекарства и вакцины», – сказал Сергиев.

Напомним, Нобелевская премия по химии за 2020 год была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне.

Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме.

Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр.