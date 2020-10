Экс-аналитик ЦРУ – пока либералы оценивали «вмешательство России», они проморгали «фашизм» Трампа

08.10.2020, 5:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп всё активнее демонстрирует «фашистские наклонности», однако ведущие СМИ и эксперты осознали это далеко не сразу, поскольку они были заняты тем, что оценивали «российское вмешательство», пишет для CounterPunch экс-аналитик ЦРУ Мелвин Гудман. Между тем, Трамп, который активно продвигает расизм, милитаризм и откровенную ложь, не намерен уходить со своей должности даже в случае поражения, надеясь зацепиться за власть с помощью Верховного суда и уличных протестов.



Reuters

Соединённые Штаты находятся на самом опасном перепутье со времён Гражданской войны. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается обязательно принимать результаты ноябрьских выборов, не исключив, что после их окончания страну захлестнёт волна насилия. Кроме того, он отметил, что если Джо Байден победит, то победит он только с помощью фальсификаций. При этом после угроз Трампа оспорить результаты выборов в Верховном суде, палате представителей или даже на улице генеральный прокурор Уильям Барр сделал «зловещее заявление»: он согласится с итогами голосования, если те будут «ясными», пишет в своей статье для CounterPunch экс-аналитик ЦРУ и профессор госуправления Мелвин Гудман.

В 1930-е годы либеральному интернационализму и глобализму бросили вызов такие идеологии, как коммунизм и фашизм. В 1933 году Адольф Гитлер, который только что вступил в должность рейхсканцлера Германии, воспользовался загадочным пожаром Рейхстага, чтобы объявить чрезвычайное положение и создать диктатуру. Между тем, после загадочного пожара в вашингтонской церкви Святого Иоанна в июне 2020 года администрация Трампа сделала ряд провокационных заявлений и шагов. «Барабанный бой пропаганды поставил под угрозу ноябрьские выборы и суверенитет наших госинститутов», — полагает автор.

Действия Трампа после пожара в церкви на фоне разгона протестов весьма символичны — взять только его «богохульную фотосессию» с перевёрнутой Библией в руках. При этом насильственные действия органов правопорядка одобрил генеральный прокурор Барр, а саму фотосессию освятили своим участием министр обороны Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Последние, правда, впоследствии, по большому счёту, извинились за своё поведение, однако Барр продолжил защищать Трампа.

Тем не менее ещё до того, как генпрокурор организовал разгон мирной демонстрации на площади Лафайет, Трамп призвал власти штатов «установить господство на улицах» с помощью Национальной гвардии, пообещав, что в противном случае он бросит на решение этой проблемы армейские соединения.

Трамп — это первый президент в истории США, который потакает применению силовых методов против журналистов. Более того, подобная политика стала «фишкой» его предвыборных митингов. В частности, на прошлой неделе в Миннесоте Трамп обрушился с критикой на репортёра канала MSNBC Али Вельши, отозвавшись о его ранении (в Вельши попала резиновая пуля) как о «прекрасном событии».

К похожей непристойной риторике он прибег несколько дней спустя в Пенсильвании, назвав Вельши «этим идиотом-журналистом». Почуяв, что зрителям смешно, Трамп передразнил репортёра: «И он упал. «В меня попали! В меня попали!»

В 2018 году Трамп похвалил конгрессмена Грега Джианфорте за то, что он со всей силы отшвырнул журналиста газеты The Guardian. А в 2016 году американский лидер очень любил потешаться на своих митингах над инвалидностью одного из сотрудников The New York Times. «Его постоянные обращения к прессе как к «врагу народа» — это фашистская методичка. Это был один из любимых очернительских приёмов Иосифа Сталина», — уверен аналитик ЦРУ.

В то время как многие либеральные политики и исследователи заняты оценкой «российских операций» по оказанию влияния на США, Трамп и Барр ведут свою «фашистскую кампанию», обвиняя школы и университеты в том, что они «переписывают американскую историю, чтобы убедить детей, что США строились на принципе угнетения, а не свободы». В частности, в ходе одного из выступлений в Национальном архиве Трамп выступил с заявлением, что «левые исказили, извратили и осквернили историю США своей ложью, обманом и подлогами». «Трамп, который не знает ни о жизни, ни о работах ярого противника рабства Фредерика Дугласа, судя по всему, в принципе никогда не читал трудов по истории США и не проявлял любопытства к этой теме. И это не говоря уже о понимании нашего прошлого», — считает Гудман.

Министерство образования Трампа развернуло наступление на государственные школы, которые и так могут отстать от своих европейских и азиатских конкурентов. Американцы в целом поддерживают образование в духе антирасизма, однако Трамп и его Минобр призывают к «патриотическому воспитанию», чтобы снять акцент с темы рабства.

Кампания администрации Трампа против свободных и честных выборов не имеет прецедентов в истории США. В назначении нового верховного судьи Трамп видит, прежде всего, шанс гарантировать себе второй срок в том случае, если он не сможет получить большинство голосов на выборах. О нежелании покидать свой пост говорит не только Трамп; о том, что американский лидер уйдёт только в случае «ясности» результатов, заявил и Барр. Трамп также не давал никаких обещаний соблюдать принцип мирной передачи власти, который считается краеугольным камнем демократии в США.

Между тем, профессор истории Джорджтаунского университета Джон Макнейл обратил внимание на ряд других «фашистских» аспектов правления Трампа. Среди них числятся изображение США как жертвы произвола иностранцев, милитаризм Министерства внутренней безопасности, готовность применять силу против мирных протестующих, а также недоверие Трампа к международным договорам.

У ведущих СМИ, однако, ушло слишком много времени, чтобы осознать расизм Трампа и осудить его. Расистский запрет на въезд в страну ввели в 2017 году; в том же году прошёл митинг сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле. National Public Radio назвало Трампа «расистом» лишь летом 2019 года, когда тот написал в Twitter, что четыре женщины-демократки из числа нацменьшинств должны «валить» туда, откуда они приехали.

В первые дни президентства Трамп активно лгал о размере толпы на своей инаугурации. Последующие за ней мероприятия продемонстрировали, что США обзавелись президентом, который одержим парадами и митингами. При этом пошлые фейерверки на съезде Республиканской партии в августе, взрывы от которых нарисовали в небе слово «Трамп», заставляют вспомнить о съездах гитлеровской НСДАП в Нюрнберге.

«Внушающие отвращение фашистские наклонности Дональда Трампа ни для кого не секрет. Об этом предупреждал философ Джон Локк: «Где кончается закон, начинается тирания». Угрозы Трампа отправить результаты выборов на обсуждение в Верховный суд, палату представителей или даже на «улицу» говорят о том, что наша страна находится на опасном перекрёстке. Во время дебатов на прошлой неделе Трамп призвал сторонников «идти на участки» и «очень внимательно наблюдать» за происходящим. При этом президент поручил группе Proud Boys, которая по факту представляет собой банду правых отморозков, «стоять поодаль и ждать». И 3 ноября мы узнаем, решат ли США укрепить свою демократическую республику или изберут путь авторитарного фашизма», — подытоживает Мелвин Гудман.