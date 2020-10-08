УП – Зеленский в Брюсселе убеждал, что Украина является будущим членом ЕС
08.10.2020, 5:25, Новости дня
На саммите Украина — ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский убеждал руководство Евросоюза, что Украина является будущим членом ЕС. Как пишет «Украинская правда», также украинский президент назвал день саммита «ещё одним хорошим днем европейской интеграции».
Reuters
Владимир Зеленский на саммите Украина — ЕС в Брюсселе убеждал руководство Евросоюза, что Украина является будущим членом Европейского союза. Как пишет «Украинская правда», об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после окончания саммита, который состоялся 6 октября.
По словам Кулебы, заявление Зеленского прозвучало во время его вступительного слова на пленарной сессии саммита, которая проходила за закрытыми дверями.
«Он сказал: Украина — это будущий член Европейского союза», — рассказал Кулеба в видеозаписи, которую выложил на Facebook-странице.
«Это та стартовая позиция, с которой мы ведём все переговоры с Европейским союзом. Сегодня президент был очень чётким и предметным в отношении наших ожиданий. И в отношении того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала не в будущем времени, а в настоящем», — рассказал министр.
Он называл день саммита «ещё одним хорошим днём европейской интеграции».
«Пока одни ездят в Москву, мы ездим в Брюссель. Потому что мы знаем, где настоящие друзья и будущее Украины», — добавил Кулеба.
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