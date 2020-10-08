Союзники по НАТО наблюдают за выборами в США в условиях напряженности в отношениях

08.10.2020, 5:20, Новости дня

Союзники Америки в Европе внимательно следят за тем, как президентские выборы в США приближаются к завершающей стадии.

Отношения внутри Североатлантического альянса стали натянутыми после прихода Дональда Трампа к власти в США, и, по словам аналитиков, в некоторых европейских столицах надеются на то, что в случае победы Джо Байдена связи между союзниками по НАТО станут более стабильными.

Другие европейские союзники по НАТО приветствуют требования президента Трампа к партнерам по альянсу увеличить расходы на оборону, поскольку европейский континент столкнулся с рядом стратегических проблем на своих границах.

Вскоре после победы в 2016 году Трамп назвал НАТО «устаревшим» блоком, поскольку, по его словам, организация не обращала внимания на проблему терроризма. Это встревожило союзников по НАТО, напуганных насильственной аннексией Россией Крыма в 2014 году и конфликтом на востоке Украины.

К 2017 году риторика Трампа изменилась. Принимая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Белом доме в апреле того же года, Трамп подтвердил, что поддерживает альянс.

«Мы с генеральным секретарем продуктивно обсудили, что еще НАТО может сделать в борьбе с терроризмом. Я жаловался на это давным-давно, и они внесли изменения. А теперь они борются с терроризмом», – сказал тогда Трамп журналистам.

Как заявила в недавнем интервью «Голосу Америки» аналитик по безопасности Джули Норман из Университетского колледжа Лондона, Европа озабочена непредсказуемостью Трампа.

«Его внешняя политика, как правило, была довольно опрометчивой, довольно непредсказуемой. И, конечно, это не совсем то, что нужно союзникам. Союзник должен быть надежным, особенно такой союзник, как Соединенные Штаты, которые традиционно были тяжеловесом», – сказала Норман.

Что союзники по НАТО думают о Байдене? По словам Иэна Бонда, директора по внешней политике Центра европейских реформ, поскольку в ходе предвыборной кампании вопросы внешней политики пока не обсуждались, следует обратить внимание на послужной список Байдена.

«Мы знаем, что Трамп не является другом НАТО, и считаем, что Байден, судя по его прошлому опыту, гораздо более благосклонен к альянсу, который остается краеугольным камнем британской безопасности, а также европейской безопасности в целом», – заявил Бонд в интервью «Голосу Америки».

Сторонники Трампа часто говорят, что о нем следует судить по его действиям, а не по словам. Президент руководил развертыванием американских войск и техники в Польше в 2017 году в рамках миссии НАТО по расширенному передовому базированию, которая стала крупнейшей подобной операцией, совершенной блоком со времен Холодной войны. Трамп по-прежнему популярен в Польше и других странах, входивших ранее в зону влияния СССР. По словам Норман, некоторые из этих государств предпочитают, чтобы в Белом доме все же остался Дональд Трамп.

Жесткая правда для Европы

Трамп обвинил Германию в «просрочке платежей» на нужды НАТО и сказал, что планирует вывести 20 тысяч военнослужащих, дислоцированных в ФРГ. Несмотря на резкий тон, президент говорит правду, которую Европа не хочет слышать, утверждает политический обозреватель Мэтью Пэррис, бывший британский законодатель-консерватор.

«Он инстинктивно во многом был прав – возможно, нужно было дать отпор Китаю по вопросам торговли. Возможно, результаты эпидемии COVID в Америке и Британии окажутся схожими. Трамп был прав насчет расходов НАТО. Он прав насчет того, что многие европейские страны не выполняют свои обязанности», – сказал Пэррис в недавнем интервью «Голосу Америки».

Трамп занимает все более жесткую позицию в отношении Китая. «Это не поменяется, кто бы ни победил в борьбе за Белый дом», – считает Норман, – Многие демократы, в том числе и Байден, разделяют часть опасений, которые Трамп и многие европейцы испытывают в отношении Китая».

Лесли Винджамури, директор программы по вопросам США и Америки в институте Чатем-Хаус в Лондоне, считает, что самые большие расхождения среди трансатлантических союзников связаны с климатическими изменениями. Многие в Европе считают, что Байден более симпатизирует их точке зрения.

Высокие ставки

«Это… коллективная проблема, решить которую европейцы могут только в том случае, если они будут работать с США и с Китаем. … Думаю, что для Европы совершенно очевидно, что ставки на этих выборах чрезвычайно высоки, исходя из того, что, возможно, является самым важным вопросом на уровне всего мира в ближайшие 10 или 15 лет», – говорит Винджамури.

Европа столкнулась с многочисленными стратегическими вызовами – от российской угрозы и конфликтов в Ливии и на Ближнем Востоке до напряженности в отношениях с Турцией. Несмотря на призывы Евросоюза к блоку быть более самодостаточным, аналитики считают, что США, вероятно, будут играть ключевую роль на каждой из этих арен. Союзники внимательно следят за тем, кого жители Соединенных Штатов выберут в качестве своего следующего главнокомандующего.