Путин и Лукашенко обсудили возможность полного открытия границ

08.10.2020, 5:08, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить правительствам двух стран отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса, информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. … Лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки… Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Белоруссией и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации», – говорится в сообщении, передает БелТА.

Кроме того, Лукашенко и Путин затронули в разговоре ситуацию в Белоруссии и РФ на фоне кризиса в мире. Обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры «вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействие предприятий, которые находятся в кооперационных связях». «В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами», – добавили в пресс-службе.

Также Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. «В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Белоруссия и РФ в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди», – говорится в сообщении.

В среду утром белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и отметил, что высоко ценит его как надежного друга и сторонника расширения интеграции в рамках Союзного государства.