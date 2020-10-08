 

СК завершил расследование массового заражения детей гепатитом

08.10.2020, 5:08, Новости дня

Завершено расследование дела о заражении детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, обвинения предъявили замглавврача по лечебной работе Асе Серге и заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

В больнице, согласно версии следствия, из-за халатного отношения руководства к контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров для переливания крови, заглушек для них и нестерильного медицинского инструмента. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, из-за халатности врачей 164 несовершеннолетних пациента оказались заражены вирусным гепатитом С.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генпрокуратуру.

«Следователями Главного следственного управления инициировано принятие губернатором Амурской области региональной программы по дорогостоящему лечению пострадавших, комплексной реабилитации, социальной и психологической помощи им и их семьям», – говорится в сообщении.

Сейчас завершено лечение 27 детей, у них при повторных исследованиях гепатит С не обнаружен. Программу планируется продолжать до завершения излечения всех пострадавших.

Напомним, в декабре 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал о заражении 26 онкобольных детей гепатитом С, все они лечились в АОДКБ.

Роспотребнадзор начал проверку данного факта. Позже одна из матерей рассказала о заражении своего ребенка. Власти региона заявили, что решают данный вопрос, уточняя, что выделили средства из бюджета не только на лечение, но и на профилактику.

Роспотребнадзор называл вероятный источник инфицирования детей с онкологическими диагнозами. Им оказался ребенок, проходивший лечение около 10 лет назад.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Некоторые пауки плетут свои сети с использованием нейротоксинов

30.07 / Компания GM опубликовала тизер нового GMC Hummer EV

26.07 / В РФ спрогнозировали рост цен на домашний интернет и ТВ

12.07 / Папа Римский Франциск высказал сожаление об изменении статуса Софийского собора

23.09 / 72 часа на сборы. Болгария высылает двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

01.07 / Байден намерен в случае избрания ввести экономические санкции против Пекина

25.08 / Минздрав разрешил пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса

30.06 / Минобороны попросили помочь с ликвидацией разлива нефтепродуктов в Химках

11.08 / Названа дата поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

30.09 / Шредер призвал достроить «Северный поток – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска