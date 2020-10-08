 

Мнение: “Мы азербайджанские солдаты”

08.10.2020, 5:05, Разное

Пожалуй самое смешное видео карабахской войны.
Армянская пропаганда высмеивает азербайджанский постановочный ролик https://youtu.be/4m4XO65dDmk с "армянской женщиной" и переодетым в солдата азербайджанским журналистом. Явный вин, на фоне топорных пропагандистских усилий с обеих сторон.

Но смех-смехом, но Талыш армяне сдали и чтобы его вернуть, женщины с веником там будет конечно недостаточно..

Источник: Colonel Cassad



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