Мнение: “Мы азербайджанские солдаты”

08.10.2020, 5:05, Разное

Пожалуй самое смешное видео карабахской войны.

Армянская пропаганда высмеивает азербайджанский постановочный ролик https://youtu.be/4m4XO65dDmk с "армянской женщиной" и переодетым в солдата азербайджанским журналистом. Явный вин, на фоне топорных пропагандистских усилий с обеих сторон.

Но смех-смехом, но Талыш армяне сдали и чтобы его вернуть, женщины с веником там будет конечно недостаточно..