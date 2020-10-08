 

Мнение: Феномен Трампа

08.10.2020, 4:55, Разное

В то самое время, когда на Россию вроде бы накатывается вторая волна коронавируса, президент США 74-летний Дональд Трамп, подхватиший эту заразу, уже на третий день выписывается из больницы и возвращается в Белый дом.

Это потому, что у Трампа феноменальное здоровье и поэтому ему удалось так быстро справиться с хворью?


отсюда

Или убойная сила коронавируса сильно преувеличена?

Или болезнь Трампа была фейковой?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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