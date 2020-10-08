Рекордное количество новых случаев COVID-19 в Украине, избран новый президент НАНУ. Главное за день

08.10.2020, 4:25, Новости дня

Санкции против РФ

Послы Евросоюза утвердили решение о введении санкций в отношении причастных к хакерским атакам на парламент Германии в 2015 году, в которых обвиняют военную разведку РФ.

Кроме того, МИД Франции и Германии сообщили о подготовке предложений о санкциях из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Судят убийцу Хангошвили

В берлинском суде зачитали текст обвинения гражданину РФ Вадиму Соколову (Красикову), арестованному за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Меморандум Киева и Лондона

Подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной сфере. “Европейская правда” заявила, что достигнуто соглашение о производстве новых ракетных катеров для ВМС ВСУ. На финансирование проекта Лондон выделит £1,25 млн.

Более 4,7 тыс. заболевших

За прошлые сутки в Украине подтвердили 4753 случая коронавирусной инфекции COVID-19, это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Расследование авиакатастрофы

Расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение под Чугуевом учебного самолета Ан-26 позволила установить причину неисправности одного из двигателей, сообщили в правительственной комиссии.

Новый президент НАНУ

Президентом Национальной академии наук Украины избран 69-летний физик-теоретик Анатолий Загородний.

Нобелевская неделя

Лауреатами Нобелевской премии 2020 года в области химии стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.