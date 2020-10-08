 

В Санкт-Петербурге мужчина с плакатом “С днем рождения, господин президент” совершил самоподжог

08.10.2020, 4:25, Новости дня

Сегодня в российском Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог у торгово-развлекательного комплекса “Галерея”. Об этом сообщает местное издание “Мегаполис”.

По данным издания, огонь охватил его голову и плечи. Сразу же после инцидента к нему на помощь поспешили прохожие, которые начали тушить мужчину одеждой.

“По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста – перед тем, как поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке”, – пишет издание.

По данным издания “Фонтанка”, мужчина получил ожоги около 50% тела, его доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Пострадавшим оказался 70-летний предприниматель.

Telegram-канал “Протесты в мире” обнародовал видео с места происшествия. Судя по ролику, на шее у мужчины висел плакат “С днем рождения, господин президент”.

Издание “ГОРДОН” не публикует видео, потому что оно может шокировать.

Сегодня президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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