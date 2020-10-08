 

Зеленский: Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе

08.10.2020, 4:25, Новости дня

На саммите Украина – ЕС, который состоялся 6 октября в Брюсселе, украинская делегация увидела интерес и огромное уважение. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в Telegram-канале Zelenskiy / Official.

“Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. Это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство – не как самоцель, а как признание наших ценностей. Украина уже точно переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению. К большим амбициям и глубине. Мы получили положительный ответ от Евросоюза”, – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина получит также “промышленный” безвиз, который даст больше возможностей для украинского экспорта, откроет больше рынков сбыта, конкурентных возможностей, позволит создать больше рабочих мест.

“Украина получит открытое небо. После семи лет различных манипуляций наконец имеем четкое понимание, что соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время. Это миллионы возможностей для более легких путешествий и деловых контактов. Конечно, после пандемии. Потому что мы – часть цивилизации”, – сказано в сообщении.

6 октября в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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