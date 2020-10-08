 

“Путин – х…йло”. В Киеве “поздравили” российского президента с днем рождения

08.10.2020, 4:25, Новости дня

В Киеве “поздравили” президента России Владимира Путина с 68-летием, которое он празднует 7 октября. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале “Украина сейчас”.

Судя по видео, действие происходило вблизи здания посольства РФ в Киеве. Там устроили лазерное шоу, процитировав на фасаде популярную песню о российском президенте “Путин – х…йло”. Также на здание проецировали изображение президента РФ.

“Укринформ” отмечает, что мероприятие провела организация “Агентство развития демократии и информационных свобод”. По словам организаторов, цель акции – привлечь внимание к действиям и политике России как государства-агрессора, которое осуществляет акты террора по всему земному шару.

“Путин превратился в одиозную фигуру сегодняшней мировой политики, своеобразную парию, на которую с плохо скрываемым удивлением и раздражением смотрит почти все международное сообщество”, – заявляют активисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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