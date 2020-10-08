 

Германия обсудит с партнерами в ЕС и ОЗХО реакцию на инцидент с Навальным

08.10.2020, 4:08, Новости дня

Берлин обсудит с партнерами в Евросоюзе и ОЗХО общую реакцию на инцидент с блогером Алексеем Навальным, сообщил глава министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Если РФ не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны. Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО», – написал политик в Twitter.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального нашли токсины, не внесенные в список запрещенных. 

В понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании СБ раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального. По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. 



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