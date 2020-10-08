 

Минобороны назвало причину пожара на арсенале в Рязанской области

08.10.2020, 4:08, Новости дня

Огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«7 октября около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЗВО.

В борьбу с огнем вступил штатный пожарный расчет воинской части, но остановить пожар не получилось. На технической территории части «отмечаются отдельные взрывы боеприпасов», уточнили в округе.

«По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет… Угрозы близлежащим населенным пунктам нет», – заключили в ЗВО.

Ранее сообщалось, что пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.



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