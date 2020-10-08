 

Для убитого рэпера 2Pac «оставили билет» на дебаты Пенса и Харрис

08.10.2020, 4:08, Новости дня

Советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер сообщил, что для убитого в 1996 году Тупака Шакура (2Pac) «оставили билет» на дебаты кандидатов в вице-президенты.

Миллер подтвердил, что штаб Трампа «оставил билет для Тупака Шакура», который «является любимым из ныне живущих рэперов для сенатора Харрис», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Речь идет об ответе Харрис на вопрос о том, кого из ныне живущих рэперов она считает лучшим. Сенатор ответила, что лучшим, по ее мнению, является Тупак Шакур (его застрелили в 1996 году). Как сообщила Харрис, она в курсе, что «его нет в живых», но «продолжает» так говорить.



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