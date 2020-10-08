 

Асада не удивили планы Трампа убить его

08.10.2020, 3:48, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад отреагировал на слова главы американского государства Дональда Трампа, который признался, что собирался отдать приказ об убийстве сирийского лидера.

Асад заявил, что «убийства – это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий», причем «во всех уголках мира». По его словам, в этом «нет ничего нового». Асад считает, что «нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали». В «условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего», сказал президент САР. Он подчеркнул, что США «оккупировали» сирийскую территорию и «поддерживают террористов».

«Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно», – сообщил Асад. По его словам, «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления». Без баланса «такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах, и ничто их не остановит», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп заявил, что рассматривал в 2017 году возможность убийства президента Сирии Башара Асада, однако от этого плана его отговорил тогдашний шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / ЦБ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

26.09 / Ермак заявил, что ТКГ должна собираться каждую неделю

15.07 / Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class

26.06 / “Ахмат” и “Сочи” поделили очки в матче чемпионата России

07.08 / В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19

11.07 / Трамп объявил о разработке самого большого ледокола в мире

07.08 / “Власть в очередной раз пробивает моральное дно”. Семьи “Небесной сотни” раскритиковали назначение Татарова

07.07 / Пандемия ударила по экономике, но ускорила развитие ее цифровой составляющей

18.07 / В Харькове нашли завернутое в ковер тело мужчины

01.07 / На голосовании по Конституции обработано 30% голосов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска