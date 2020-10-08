Так поздравили Путина, что лучше бы помидорами закидали – Личное мнение

08.10.2020, 3:40, Разное

Ольга Бузова и Ксения Бородина поздравили с днём рождения Владимира Путина. Это так смешно, что давайте ржать вместе.

Первая заявила, что при Президенте Путине достойного уровня жизни можно добиться только, если жёстко нарушать Трудовой кодекс РФ, подвергая себя эксплуатации.

Вторая — что Президент может быть идиотом, и это — не страшно.

Проведём разбор полётов?

Начну с Бузовой: платье — по писю, за спиной — Кремль, и без того пустой взгляд устремлён в пустоту. Оленька вещает.

Бузова, не льсти себе и не позорь своим поздравлением Путина.

Всё, что ты достигла в России, ты добилась под руководством умных армян с ТНТ, которые тягают тебя и в хвост и в гриву за четыре рубля по корпоратам и коровникам, где ты выступаешь с так называемыми концертами.

Точнее, не так: четыре рубля — это условно столько, сколько платят тебе за работу в режиме 24/7. Кстати, во всём цивилизованном мире работа в режиме 24/7 считается эксплуатацией труда.

Ты прямо заявляешь, что в России при Путине созданы все возможности для того, чтобы нормально зарабатывать для тех, кто готов «ради своей мечты и целей работать 24/7».

Бузова, тебе — под 40, у тебя нет ни мужа, ни детей, в отличие от подавляющего большинства населения России твоего возраста. Ты можешь себе позволить скакать по коровникам с микрофоном и трясти писей по корпоратам. У остальных людей есть семьи, в которых растут дети, и эти дети требуют заботы, внимания и любви со стороны родителей.

Ты иносказательно назвала Путина плохим Президентом, хотя сама этого и не поняла. Хороший Президент — это тот, кто может обеспечить высокий уровень жизни населения при трудовой неделе, не превышающей 40 часов.

Теперь — Бородина. Та — ещё тупее, чем Оленька, хотя куда уж тупее.

Ксюша заявила, что главное для Президента — быть «настоящим мужиком». Процитирую:

Экономистом, юристом, финансистом, военным – это все потом, для этого есть аппарат и команда.

По логике Ксюши с лобкового места публичного дома 2, Путин — плохой:

1) экономист,

2) юрист,

3) финансист,

4) главнокомандующий.

Но зато он — «настоящий мужик», а, значит, «при Путине мы будем идти вперёд».

Я обращаюсь к дебилам, которые привлекли Ксюшу и Олю из публичного дома 2 поздравлять Президента по криво написанным методичкам.

Вы что творите, дуболомы? У вас в среду — пьяная пятница наступила, что ли?

Кто такие поздравления надристал, и почему у этих идиоток закрыты к ним комментарии? Это же прямой показатель того, что авторы этих поздравлений отдают себе отчёт в том, что под ними будет волна народного гнева.

Не умеете — не беритесь. А если уж поздравляете, то делайте это, открыв комментарии. А то в поздравлении от той же Бородиной есть фраза «выходить к своему народу или прятаться за стенами», а она сама, поздравляя Президента, прячется за стеной функции отключения комментариев. Как, впрочем, и Бузова.

Я вот не буду так делать.

С днём рождения, Президент. Здоровья.