 

Госпитализированные пациенты с COVID-19 здоровее и моложе больных гриппом

08.10.2020, 3:25, Разное


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В новом международном исследовании, которое опубликовано в Nature Communications, ученые проанализировали данные о более чем 34 тысячах пациентов с COVID-19 с трех континентов. Их целью было получение детализированной информации о госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Эти данные ученые сравнили с аналогичной информацией о примерно 85 тысячах пациентов, которые были госпитализированы с гриппом.

Пациенты, поступившие в стационары с гриппом, в среднем были старше, среди них превалировали женщины. Самым интересным оказалось то, что у пациентов с гриппом – больше сопутствующих заболеваний.

Ранее исследования показали, что у пациентов с COVID-19 очень часто встречаются сопутствующие заболевания, например, гипертония у 24-70%, сахарный диабет у 13-43%. Однако при сравнении с пациентами, которые были госпитализированными по поводу гриппа в последние годы, они оказались «здоровее». Параллельно с гриппом гораздо чаще встречались хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые болезни и деменция.

«Мы видим, что, несмотря на предполагаемое плохое здоровье пациентов, госпитализированных с COVID-19, их здоровье не хуже, чем у пациентов, которые госпитализированы с гриппом. Это подчеркивает высокий уровень смертности среди пациентов с COVID-19», – объяснил профессор Эдвард Берн (Edward Burn) из Оксфордского университета, соавтор исследования.



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