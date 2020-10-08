NewsOne – Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций

08.10.2020, 3:20, Новости дня

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным поднял вопрос о возможной частичной отмене российских санкций. Как передаёт NewsOne, Медведчук рассказал, что с такой просьбой к его партии обратились украинские промышленники, которые работают на предприятиях, ориентированных на Россию.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин и председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов, касающихся украинско-российских отношений. Как передаёт NewsOne, в частности, был затронут актуальный для восстановления экономического сотрудничества между Украиной и Россией вопрос о возможной частичной отмене санкций.

«Понятно, что отношения между Украиной и Россией носят сложный характер в последние годы. И в первую очередь экономические, торговые отношения. Это связано в том числе и с санкционным режимом, который был введён властями Украины, господином Порошенко», — заявил Медведчук.

Он добавил, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему и к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились Совет ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины Укрмашстрой», в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трёх основных направлениях: тяжёлое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, — а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности по поводу частичного снятия экономических санкций, которые были введены в отношении Украины в результате присоединения официального Киева к санкциям Европейского союза в отношении России.

«Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не даёт возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил», — подчеркнул Медведчук.

«Не мы вводили санкции. Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определённые шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы на Россию, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить», — заявил Владимир Путин.

Российский президент выразил надежду на то, что отношения между Украиной и Россией будут восстановлены.

«Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута, и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема. Тем не менее готовиться к этому всё равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдёт», — добавил Владимир Путин.

«Знаю, что вы занимаете, несмотря ни на какие сложности, ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений. Причём на всех уровнях. Очень рады, что на Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению отношений. Надеемся, что у вас прибавится сторонников в этом отношении», — заявил Владимир Путин, добавив, что готов начать работу по снятию санкций, о которых говорил Медведчук.