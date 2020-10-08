Террористы из исламистской группировки «Битлз» предстали перед американским судом

08.10.2020, 3:15, Новости дня

Министерство юстиции США в среду сообщило о том, что двое предполагаемых членов некогда известной ячейки самопровозглашенного «Исламского государства» (ИГ), специализировавшейся на захвате заложников и получившей название «Битлз», доставлены в Соединенные Штаты и предстали перед судом.

36-летний Алекзанда Амон Коти и 32-летний Эль Шафи Эльшейх были экстрадированы в США из Ирака, где они более двух лет находились в плену у американцев. Оба террориста были захвачены курдскими силами – союзниками США – в Сирии в 2018 году при попытке сбежать в Турцию.

Генеральный прокурор США Уильям Барр в августе заверил британские власти, что США не будут добиваться смертной казни в отношении Коти и Эльшейха, и Верховный суд Великобритании постановил, что британские власти могут передавать информацию о подозреваемых американским прокурорам. Экстрадиция Коти и Эльшейха, бывших британских граждан – важный момент в многолетних усилиях американских властей по привлечению к ответственности террористов, совершавших жестокие убийства граждан США и снимавших эти расправы на видео.

Семьи четверых американцев, убитых террористами из «Битлз» – журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также сотрудников гуманитарных организаций Питера Кассига и Кайлы Мюллер – приветствовали начало судебного процесса.

В обнародованном в среду обвинительном заключении из восьми пунктов Коти и Эльшейх названы «ведущими участниками» ячейки, которая с 2012 по 2014 годы захватывала в заложники граждан США, Японии и стран Евросоюза.

Предполагаемый главарь «Битлз» Мохаммед Эмвази, британец кувейтского происхождения, был убит в результате атаки американского беспилотника в Сирии в ноябре 2015 года. Эмвази был замечен в нескольких пропагандистских видеороликах ИГ, лично обезглавливая американских, европейских и японских заложников. Четвертый член ячейки впоследствии был арестован в Турции, где его осудили по обвинению в терроризме.

Коти и Эльшейх впервые предстали перед федеральным судом в Александрии, штат Вирджиния, в среду. Им обоим предъявлено обвинение по восьми пунктам, включая сговор с целью взятия заложников, повлекший за собой смерть, и заговор с целью убийства граждан США за границей. В случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Согласно обвинению, Коти и Эльшейх, переехавшие в Сирию в 2012 году, тесно сотрудничали с главным представителем «ИГ» Абу Мухаммадом Аль-Аднани и неоднократно встречались с ним по поводу разработки схемы захвата заложников. Аль-Аднани был убит в ходе авиаудара, нанесенного американскими военными в 2016 году.

В судебных документах говорится, что обвиняемые похитили Фоули и гражданина Великобритании, чья личность остается неизвестной, в ноябре 2012 года. Сотлофф и Мюллер были похищены ими в августе 2013 года, а Кассиг был схвачен двумя месяцами позже.

На протяжении всего этого времени Коти, Эльшейх и Эмвази контролировали места содержания заложников и отвечали за их перевод с места на место, «участвуя в продолжительном физическом и психологическом насилии», говорится в обвинительном заключении.

Кроме того, они отправляли электронные письма семьям американских заложников, чтобы договориться об их освобождении в обмен на крупные суммы денег или на освобождение «заключенных мусульман». В мае и июне 2014 года семья Кайлы Мюллер получила электронные письма с требованием освободить из тюрьмы в США Афию Сиддики, пакистанского нейробиолога, осужденного за попытку убийства американцев в Афганистане, и 5,8 миллиона долларов в обмен на освобождение Мюллер.

В результате выкуп так и не был уплачен, и террористы казнили троих заложников, засняв их гибель на видео и распространив его в своих пропагандистских роликах. По данным прокуратуры, бывший лидер «ИГ» Абу Бакр аль-Багдади изнасиловал Мюллер, когда она находилась в плену у террористов. Аль-Багдади был убит в ходе операции спецназа США в октябре 2019 года.

«Сегодня мы вспоминаем погибших Джима Фоули, Стивена Сотлоффа, Питера Кассига и Кайлу Мюллер, а также думаем об их семьях, которые пострадали от этих бессмысленных актов насилия, – заявил директор ФБР Кристофер Рэй. – Эти семьи пострадали от болезненной потери своих близких, павших от рук жестоких убийц; сегодняшние обвинения демонстрируют самоотверженность и приверженность ФБР делу защиты прав человека, а также обязательство вершить правосудие, которого они заслуживают».