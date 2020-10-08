 

Высоту орбиты МКС снизили на 1,3 км перед прилетом сверхбыстрого «Союза»

08.10.2020, 3:08, Новости дня

Высота орбиты Международной космической станции уменьшена на 1,3 километра перед прибытием сверхбыстрого корабля «Союз» с новым экипажем, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«В соответствии с программой полета МКС 7 октября специалисты госкорпорации «Роскосмос» провели плановую коррекцию орбиты МКС. Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента станции, включились в 11.26 мск и проработали 412,9 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС понизилась на 1,3 км и составила примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Напомним, в конце сентября высоту орбиты Международной космической станции планировалось поднять на 400 метров перед прибытием пилотируемого корабля «Союз» с новым экипажем.

А в мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября».



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