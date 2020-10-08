Нобелевский лауреат по химии отреагировала на присуждение премии

08.10.2020, 3:08, Новости дня

Нобелевский лауреат 2020 года Эмманюэль Шарпантье выразила надежду, что первое в истории присуждение премии по химии двум женщинам вдохновит девушек на занятие наукой.

«В первую очередь я рассматриваю себя как ученого. Но я очень этому рада. Надеюсь, что это станет также вдохновляющим посылом для молодых женщин, выбирающих пути науки», – рассказала Шарпантье по видеосвязи на пресс-конференции в Королевской академии наук, передает ТАСС.

Она очень расчувствовалась, когда ей сообщили о присуждении премии.

«Мне многие говорили, что когда-нибудь смогу получить Нобелевскую премию. Но когда (постоянный секретарь академии – прим. ВЗГЛЯД) Йоран Ханссон позвонил, я поняла, что это действительно произошло, и очень расчувствовалась. Я удивилась и подумала, что этого не может быть, но это так», – поделилась исследователь.

Шарпантье с удовольствием вспоминает время, когда она работала в шведском городе Умео.

«Это было очень хорошее время в моей карьере, это именно то, что мне было нужно. Я почувствовала, что можно заниматься исследованиями без оглядки на время, так, как хочется, даже если не всегда ясно, какие могут быть результаты. Именно поэтому я пошла работать в Умео: у меня было ощущение, что встречу там понимание того, чем хотела бы заниматься», – отметила она.

Между тем, в Нобелевском комитете уточнили, что премия по химии француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне присуждена «за развитие метода редактирования генома».

«Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна открыли один из самых насущных инструментов генной технологии: генетические ножницы CRISPR / Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология оказала революционное влияние на естественные науки, внесла вклад в разработку новых методов лечения рака и способна сделать возможным устранение наследственных заболеваний», – отметил комитет.

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, использование генетических «ножниц» позволяет изменить код жизни за считанные недели. CRISPR / Cas9 может использоваться, например, для удаления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета и шизофрении.

«Этот генетический инструмент обладает огромной силой, которая оказывает влияние на всех нас. Он не только произвел революцию в фундаментальной науке, но и привел к появлению инновационных культур и даст революционные новые методы лечения», – считает председатель Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон.

Напомним, Нобелевская премия по химии за 2020 год была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне.

Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме.

Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр.