Тихановская «не слышала» об объявлении ее в розыск в России

08.10.2020, 3:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала объявление ее в розыск в России.

Тихановская заявила, что ей, видимо, нужно «проверить почтовый ящик». По ее словам, она «вообще не знала, что в каком-то криминальном деле в Белоруссии и, тем более, в России». Тихановская сказала, что у нее «был слишком насыщенный график» и «пока» она «такой новости не слышала», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Белсат».

Напомним, Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске. Сейчас Тихановская находится в Литве.