Мнение: Интересные вести с мест

08.10.2020, 3:05, Разное

Старая подруга в ФБ меланхолично сообщает (только что прочел):

“В Звенигороде ЧП, новости местные пока молчат. Местный предприниматель Александр Дмитравцов у Ашана убил кадастрового инженера Родионова и предпринимателя и застройщика Краснопольского. Родионов был чрезвычайно известен тем, что отдал под застройку местные заповедники (прям вот самые драгоценные). А второй – тем, что построил самый крупный спальный район Звенигорода – Супонево, в котором не разъедешься и не разойдешься, там только медленно сходить с ума. что иногда кто-то и делает: открывает стрельбу с балкона, поджигает автомобили и прочее”.

Началось?!